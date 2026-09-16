Все генпрокуроры Зеленского после отставки оказались за границей

Почему Руслан Кравченко подал заявление об отставке 7 сентября, а уже в ночь на 14 сентября выехал из Украины? Действительно ли служебная командировка во Францию была связана с заседанием ПАСЕ? Есть ли связь между отставкой Кравченко и подозрением в отношении главы НАБУ с его последующей отменой? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.