Все генпрокуроры Зеленского после отставки оказались за границей

Почему Руслан Кравченко подал заявление об отставке 7 сентября, а уже в ночь на 14 сентября выехал из Украины? Действительно ли служебная командировка во Францию была связана с заседанием ПАСЕ? Есть ли связь между отставкой Кравченко и подозрением в отношении главы НАБУ с его последующей отменой? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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