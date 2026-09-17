Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор ответил на вопрос о влиянии на команду отсутствия на скамейке запасных Андрея Талалаева из-за дисквалификаций, а также сравнил главного тренера калининградцев с популярным компьютерным онлайн-шутером Call of Duty.
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