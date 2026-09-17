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Форвард «Балтики» Оффор: «Сравнил бы Талалаева с Call of Duty — всегда быстро, яростно и про то, где все стреляют»

Форвард «Балтики» Оффор: «Сравнил бы Талалаева с Call of Duty — всегда быстро, яростно и про то, где все стреляют»

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор ответил на вопрос о влиянии на команду отсутствия на скамейке запасных Андрея Талалаева из-за дисквалификаций, а также сравнил главного тренера калининградцев с популярным компьютерным онлайн-шутером Call of Duty.

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