Елена Гнетова приняла участие в обсуждении законопроекта об инвестиционной деятельности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия выступила на заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Законодательного Собрания Республики Карелия в поддержку законопроекта об инвестиционной деятельности.
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