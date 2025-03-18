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«Локомотив» встретится с «Торпедо» на своем льду в плей-офф Кубка Гагарина

«Локомотив» встретится с «Торпедо» на своем льду в плей-офф Кубка Гагарина

ХК «Локомотив» и «Торпедо» сыграют в рамках 1/8 Финала Кубка Гагарина 27 и 29 марта. Эти команды стали первыми, кто определился на этой стадии турнира, в то время как остальные клубы еще не знают своих соперников в предстоящем плей-офф.

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