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История своими руками. Троянский конь

История своими руками. Троянский конь

«Троянский конь». Макет – наглядное пособие для уроков истории и литературы в средней школе. Фотография автораТеперь о коне деревянном,Чудном Эпеоса с помощью девы Паллады созданье,Спой нам, как в город он был хитроумным введен Одиссеем,Одиссея.

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