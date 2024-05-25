История своими руками. Троянский конь

«Троянский конь». Макет – наглядное пособие для уроков истории и литературы в средней школе. Фотография автораТеперь о коне деревянном,Чудном Эпеоса с помощью девы Паллады созданье,Спой нам, как в город он был хитроумным введен Одиссеем,Одиссея.