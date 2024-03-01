КВАДРАТУРА КРУГА А мы разве боимся глобальной ядерной войны? Если боимся, то ничего не нужно было и начинать, нужно было ровно сидеть на пятой точке и не отсвечивать.
Так мы боимся или мы не боимся?
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Мы доверяем Путину, он наш прищёлкни и бездумно не поступит!!!🙏🙏🙏🙏
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5 час.
Александр Гребнев
Просто смех куда с такими мордами лезут пугать решили сами не обделайтесь править миром захотели а хуху не хохо
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4 час.
ВС
Владимир Степанов
Вы все сказали как я и хотел, даже лучше!!! Я-то уже пожил, жалко внуков... Но и у англосаксонских придурков они есть, на Марс они не успеют улететь (ну или погибнут несколько месяцев спустя), так что пусть будет, как будет... Может планеты Земля вообще не будет, но не мы в этом будем виновны...
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3 час.
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