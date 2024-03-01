Так мы боимся или мы не боимся?

ВС

Владимир Степанов

Вы все сказали как я и хотел, даже лучше!!! Я-то уже пожил, жалко внуков... Но и у англосаксонских придурков они есть, на Марс они не успеют улететь (ну или погибнут несколько месяцев спустя), так что пусть будет, как будет... Может планеты Земля вообще не будет, но не мы в этом будем виновны...