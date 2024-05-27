Не пропустите большой парад планет 3 июня!

Обращая взоры к ночному небу, люди всегда хотели увидеть что-то красивое и грандиозное. Совсем скоро, 3 июня 2024 года, жители Земли могут стать зрителями довольно редкого зрелища — большого парада планет.
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