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    Орбакайте для нас Ленин, что ли, чтобы её каждый шаг и чих описывать? Читать ведь тошно и очень много людей стараются...Орбакайте упала н...
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Орбакайте упала на сцене во время выступления в Петербурге

Орбакайте упала на сцене во время выступления в Петербурге

Певица Кристина Орбакайте была запланировала провести гастрольный тур по разным городам России, однако множество концертов были отменены.

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Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Кукушка хвалит Петуха, за то, что хвалит тот Кукушку… Деньги кончаются, решила « чес» по России под фанеру сделать, чтобы подзаработать на житье-бытье в Майами?
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9 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Обидно, что питерцы не поддержали страну и разрешили петь этой…гнилой народец,жаль
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8 час.
Валентин Воробьев
Орбакайте для нас Ленин, что ли, чтобы её каждый шаг и чих описывать? Читать ведь тошно и очень много людей стараются о ней не читать. Впустую потуги автора
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2 час.

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