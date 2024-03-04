Орбакайте упала на сцене во время выступления в Петербурге

Кукушка хвалит Петуха, за то, что хвалит тот Кукушку… Деньги кончаются, решила « чес» по России под фанеру сделать, чтобы подзаработать на житье-бытье в Майами?

Валентин Воробьев

Орбакайте для нас Ленин, что ли, чтобы её каждый шаг и чих описывать? Читать ведь тошно и очень много людей стараются о ней не читать. Впустую потуги автора