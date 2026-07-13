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Азар вернулся в «Ланс». Торган покинул клуб в 2012-м ради «Челси»

Полузащитник Торган Азар перешел в « Ланс ». Он начал карьеру в клубе в сезоне-2011/12.  С 2007 года он выступал за молодежную команду «Ланса».

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