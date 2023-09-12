Стало известно расписание «Орланов» Иваново-Волгореченск и Фурманов-Волгореченск

Старт сообщения по новым маршрутам намечен на 22 сентября.На сайте Северной пригородной пассажирской компании появилось расписание «Орланов» из Иванова и Фурманова в Волгореченск О новом маршруте ранее заявлял губернатор Станислав Воскресенский.
Старт сообщения по новым маршрутам намечен на 22 сентября.На сайте Северной пригородной пассажирской компании появилось расписание «Орланов» из Иванова и Фурманова в Волгореченск О новом маршруте ранее заявлял губернатор Станислав Воскресенский.
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