В Архангельской области назвали самые популярные имена новорожденных в за февраль этого года.В региональном отделении ЗАГС отметили, что в прошлом месяце популярностью пользовались такие мужские имена, как Артём, Михаил, Дмитрий, Тимофей и Александр.
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