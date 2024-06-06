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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Троц хочет продлить контракт с Саросом летом: «Мы разговариваем с Юусе и его представителем. Будем работать в этом направлении»

Срок соглашения вратаря рассчитан до конца сезона-2024/25. Голкипер станет неограниченно свободным агентом в июле 2025 года.

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