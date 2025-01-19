«Страна»: офис Зеленского рассматривает введение санкций против Петра Порошенко

Офис украинского президента обсуждает санкции, которые могут ввести против предшественника Владимира Зеленского Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет со ссылкой на свои источники издание «Страна».
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