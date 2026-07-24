Латвийской медсестре-наемнице заочно дали 13 лет за участие в боях на стороне ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно вынесли приговор гражданке Латвии Сармите Цируле. Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, суд признал ее виновной в участии в боевых действиях на стороне Украины и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.