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Латвийской медсестре-наемнице заочно дали 13 лет за участие в боях на стороне ВСУ

Латвийской медсестре-наемнице заочно дали 13 лет за участие в боях на стороне ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно вынесли приговор гражданке Латвии Сармите Цируле. Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, суд признал ее виновной в участии в боевых действиях на стороне Украины и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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