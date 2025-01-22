В администрации президента США заявили о начале задержаний нелегальных мигрантов по всей стране

Иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов приступила к задержаниям нелегальных мигрантов для их последующей депортации, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации нового президента Томас Хоман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии