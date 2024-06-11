Во вторник Россию накроет мощная магнитная буря: расписание до конца июня

Мощная магнитная буря ожидается на Земле с 10 по 11 июня. По словам астрономов, она связана с двойной вспышкой на Солнце, произошедшей ранее, в результате которой тяжелые частицы были выброшены в сторону Земли.
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