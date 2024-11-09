В России появился хорошо оснащённый и относительно доступный семейный минивэн

Весной прошлого года Denza D9 дебютировала на российском рынке с ценой около 6 миллионов рублей. Сегодня ситуация изменилась: дилеры предлагают автомобиль за 9-10 миллионов рублей в зависимости от комплектации.
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