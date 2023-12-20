SIO: нейросеть Stable Diffusion обучалась на изображениях с насилием над детьми

Более 1 тыс. изображений сексуального насилия над детьми было обнаружено в большом открытом наборе данных LAION-5B, который используется для обучения популярных ИИ-генераторов картинок по текстовому описанию.
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