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SIO: нейросеть Stable Diffusion обучалась на изображениях с насилием над детьми

SIO: нейросеть Stable Diffusion обучалась на изображениях с насилием над детьми

Более 1 тыс. изображений сексуального насилия над детьми было обнаружено в большом открытом наборе данных LAION-5B, который используется для обучения популярных ИИ-генераторов картинок по текстовому описанию.

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