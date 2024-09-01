Мать дала соседке дочкину сумку Louis Vuitton, и та ее потеряла. А может, это мать ее продала?

В этом мире есть совершенно разные дети: добрые и злые, всепрощающие и мстительные. Принято считать, что какими бы ни были отношения между детьми и родителями, в глубине души они все равно любят друг друга и никогда не предадут.
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