NFL suspends 49ers' Dre Greenlaw for unsportsmanlike conduct

The NFL suspended San Francisco 49ers linebacker Dre Greenlaw for one game for unsportsmanlike conduct in Week 5, the league announced Monday.
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