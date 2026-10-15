Атомный подводный крейсер "Новосибирск" успешно выполнил учебные задачи в Тихом океане. Крылатая ракета "Калибр" поразила мишень на Камчатке на расстоянии более 1200 км, а ракета "Оникс" достигла морской цели свыше 170 км, сообщил Минобороны России.
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