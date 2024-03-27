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Военврач из зоны СВО предупреждает: готовится массовое вторжение НАТО

Военврач из зоны СВО предупреждает: готовится массовое вторжение НАТО

Военврач из зоны СВО предупреждает: готовится массовое вторжение НАТО Ирэн ОрлонскаяРоссийское общество стоит быть готовым к возможному массовому натовскому вторжению, утверждает военный хирург Юрий Евич, находящийся в зоне СВО.

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