Военврач из зоны СВО предупреждает: готовится массовое вторжение НАТО Ирэн ОрлонскаяРоссийское общество стоит быть готовым к возможному массовому натовскому вторжению, утверждает военный хирург Юрий Евич, находящийся в зоне СВО.
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