Валиева стала единственной россиянкой, указывающей время проверки на допинг

Камила Валиева стала единственной российской фигуристкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU) временной промежуток, будет находится в указанном в системе месте для того, чтобы пройти проверку на допинг.
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