Каждый раз, когда осень вступает в свои права, лес начинает жить особенной жизнью. Воздух становится прозрачнее, под ногами шуршит листва, а среди хвои и мха прячутся самые разные грибы.
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