Волки активизировались в Ленобласти. Ночью 22 ноября стая хищников совершила набег на Кировский район региона.
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Волки активизировались в Ленобласти. Ночью 22 ноября стая хищников совершила набег на Кировский район региона.