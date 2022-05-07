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Минно-разыскных собак привлекут к проверке Дворцовой площади перед парадом Победы

Всего обследуют 5 тыс. кв. метров: Дворцовую площадь и весь маршрут следования военной техники. Специалисты саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа проверят более 5 тысяч «квадратов» территорий перед парадом Победы.

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