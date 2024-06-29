ЦБ резко понизил курс доллара

Центробанк резко понизил курс доллара на 2,84 рубля — до отметки 84,96 руб., сообщает ТАСС. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 84,964 рубля, а это, в свою очередь, оказало значительное влияние на финансовые рынки страны, пояснил частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.