Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Указ подписал лично Эрдоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана.
Указ Эрдогана о таджиках заставил завидовать русских
Комментарии
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Денис Зарюгин
Эрдоган действительно думает о своём народе, а наши о чужом
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12 час.
Гарибян Сусанна
А кто дал право выплачивать из бюджета России пособия и пенсии этим тараканам? Бюджет создаётся за счёт налогов Россиян, почему он тратится на чужаков? Кто ответит? Сколько можно мусолить одно и то же? Мало Крокуса, завтра полыхнёт где-то в другом месте. К каждому приезжему надсмотрщика не приставишь. Прекратить выплачивать пособия, запретить вьезд детям и женщинам, отменить паспорта, выданные за последние 10 лет, они сами уедут. А рабочие руки и в РОссии найдутся, просто платите за труд не 14 тысяч, а не менее 40 и все будут работать. Дворы мести дело не хитрое, и пенсионеры справятся.
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11 час.
Елена Елена
Правительству России стать жёсткими с мигрантами. Пример Турция. Немедленно прекратить выдачу пособий хватит жить им за счёт россиян.
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2 час.
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