ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Торопчин
    Следующий ПОШЕНЯН.Пока Пашиняна ста...
  • ninikooo Митусова
    В общем, кроме кружевных труси ков лично для Пашиняна, Армении, кроме неприятностей ничего не светит..Пока Пашиняна ста...
  • Надежда
    Нет, алкашка уже выступила с заявлением, типа, вы так боитесь иноагентов, что даже законы пишете, чтобы они не проник...Почти полсотни ин...

Указ Эрдогана о таджиках заставил завидовать русских

Указ Эрдогана о таджиках заставил завидовать русских

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Указ подписал лично Эрдоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Денис Зарюгин
Эрдоган действительно думает о своём народе, а наши о чужом
Ответить
12 час.
Гарибян Сусанна
А кто дал право  выплачивать из бюджета России пособия и пенсии  этим   тараканам?   Бюджет создаётся за счёт налогов  Россиян, почему он тратится на чужаков? Кто ответит? Сколько можно мусолить одно и то же? Мало Крокуса, завтра полыхнёт  где-то в другом месте.  К каждому  приезжему  надсмотрщика не приставишь.  Прекратить выплачивать пособия, запретить вьезд детям и женщинам,  отменить  паспорта, выданные  за последние 10 лет, они сами уедут. А рабочие руки и в  РОссии найдутся, просто платите  за труд не  14 тысяч, а  не менее 40 и все будут работать.  Дворы мести дело не хитрое, и пенсионеры справятся.
Ответить
11 час.
Елена Елена
Правительству России стать жёсткими с мигрантами. Пример Турция. Немедленно прекратить выдачу пособий хватит жить им за счёт россиян.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх