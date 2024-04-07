Указ Эрдогана о таджиках заставил завидовать русских

Гарибян Сусанна

А кто дал право выплачивать из бюджета России пособия и пенсии этим тараканам? Бюджет создаётся за счёт налогов Россиян, почему он тратится на чужаков? Кто ответит? Сколько можно мусолить одно и то же? Мало Крокуса, завтра полыхнёт где-то в другом месте. К каждому приезжему надсмотрщика не приставишь. Прекратить выплачивать пособия, запретить вьезд детям и женщинам, отменить паспорта, выданные за последние 10 лет, они сами уедут. А рабочие руки и в РОссии найдутся, просто платите за труд не 14 тысяч, а не менее 40 и все будут работать. Дворы мести дело не хитрое, и пенсионеры справятся.