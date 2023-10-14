5 простых шагов при переобувке, чтобы не платить дважды

Не имеет значения, сами вы меняете летнюю резину на зимнюю или в шиномонтажке. В любом случае у вас есть доступ к машине со снятыми колесами и вы можете оценить состояние тормозов, рулевой системы, трансмиссии и подвески.
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