Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Шуфутинский знает что говорит, сам прошел "школу эмиграции"...Шуфутинский напом...
  • Иван Петров
    Я 16 миллионов инородцев которых напустило правительство, родить не смогу, как бы этого не хотел. А вот то, что непр...День, когда русск...
  • Олег Тимофеев
    А как надо? Поражать на стадии сборки?Русские пустили п...

Симоньян выдала всю сущность звёздных предателей: "Чемодан, вокзал, Армения"

Симоньян выдала всю сущность звёздных предателей: "Чемодан, вокзал, Армения"

Главред RT поставила Ахматову в пример уехавшим "звёздам" шоу-бизнеса, выступившим против спецоперацииГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян снова высказалась о "звёздах" шоу-бизнеса, уехавших из России с начала специальной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх