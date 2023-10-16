Симоньян выдала всю сущность звёздных предателей: "Чемодан, вокзал, Армения"

Главред RT поставила Ахматову в пример уехавшим "звёздам" шоу-бизнеса, выступившим против спецоперацииГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян снова высказалась о "звёздах" шоу-бизнеса, уехавших из России с начала специальной операции.
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