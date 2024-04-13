Ягоды облепихи помогут похудеть и улучшить здоровье — ученые назвали их суперпродуктом

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Ягоды облепихи богаты различными витаминами и другими необходимыми организму микроэлементами. Кроме того, некоторые исследования показали, что они обладают целебными свойствами и даже помогают избавиться от лишнего веса.