Ягоды облепихи помогут похудеть и улучшить здоровье — ученые назвали их суперпродуктом

Ягоды облепихи богаты различными витаминами и другими необходимыми организму микроэлементами. Кроме того, некоторые исследования показали, что они обладают целебными свойствами и даже помогают избавиться от лишнего веса.
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