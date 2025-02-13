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Татар-информ

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Минэкологии РТ выразило обеспокоенность по поводу наполнения боковых притоков Волги

Минэкологии РТ выразило обеспокоенность по поводу наполнения боковых притоков Волги

По итогам 2024 года есть большие риски по наполняемости боковых притоков Волги. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на научно-практической конференции в Казани.

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