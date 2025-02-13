Минэкологии РТ выразило обеспокоенность по поводу наполнения боковых притоков Волги

По итогам 2024 года есть большие риски по наполняемости боковых притоков Волги. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на научно-практической конференции в Казани.
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