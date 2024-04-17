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Свежие комментарии

  • Владимир Амосов
    Это как же можно здоровье наших детей отдать в руки мигрантов?Куда смотрит мэри...
  • Вячеслав Дегтярев
    и откуда такое инфо-не таджики а афганы??????- что совсем мозги высохли ????? 🖕☝️😎.....Президент Таджики...
  • Одиссей
    Ну, мы все уже познакомились в Крокусе с "трудолюбивым, приветливым и старательным" брадобреем из Иванова... А тут -...Куда смотрит мэри...

Куда смотрит мэрия: школьников Москвы будут кормить гастарбайтеры

Куда смотрит мэрия: школьников Москвы будут кормить гастарбайтеры

Школы Москвы ждут радикальные перемены в сфере питания, которые не сулят ничего хорошего. Дело в том, что на рынок школьного питания выходит новый поставщик – бизнесмен Год Нисанов, владеющий крупнейшими рынками Москвы «Садовод» и «ФудСити».

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Комментарии
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виктор климахин
нельзя   мало  травились   черножопой  едой    и   травятся     это  чурки    грязные   не  мытые   с  букетом   зараз   и   вирусов   ТОЛЬКО   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ  ЧУРОК   ИШАКОВ    Итех    кто   принял   этот   закон    против   России   и   Россиян
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44 мин.
Одиссей
Ну, мы все уже познакомились в Крокусе с &quot;трудолюбивым, приветливым и старательным&quot; брадобреем из Иванова... А тут - питание детей!!! Тут антисанитария и немытые руки покажутся детскими играми в песочнице, если помнить о возможности у такого же &quot;трудолюбивого&quot; повара пронести в пищеблок пузырек с какой-нить гадостью.. Со всеми вытекающими.. И что теперь? Водить ребенка в школу и не знать, вернется ли он оттуда здоровым и вернется ли вообще?!?!
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31 мин.
ВА
Владимир Амосов
Это как же можно здоровье наших детей отдать в руки мигрантов?
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5 мин.

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