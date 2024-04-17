Куда смотрит мэрия: школьников Москвы будут кормить гастарбайтеры

нельзя мало травились черножопой едой и травятся это чурки грязные не мытые с букетом зараз и вирусов ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ЧУРОК ИШАКОВ Итех кто принял этот закон против России и Россиян

Одиссей

Ну, мы все уже познакомились в Крокусе с "трудолюбивым, приветливым и старательным" брадобреем из Иванова... А тут - питание детей!!! Тут антисанитария и немытые руки покажутся детскими играми в песочнице, если помнить о возможности у такого же "трудолюбивого" повара пронести в пищеблок пузырек с какой-нить гадостью.. Со всеми вытекающими.. И что теперь? Водить ребенка в школу и не знать, вернется ли он оттуда здоровым и вернется ли вообще?!?!