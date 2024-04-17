Школы Москвы ждут радикальные перемены в сфере питания, которые не сулят ничего хорошего. Дело в том, что на рынок школьного питания выходит новый поставщик – бизнесмен Год Нисанов, владеющий крупнейшими рынками Москвы «Садовод» и «ФудСити».
Куда смотрит мэрия: школьников Москвы будут кормить гастарбайтеры
Комментарии
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виктор климахин
нельзя мало травились черножопой едой и травятся это чурки грязные не мытые с букетом зараз и вирусов ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ЧУРОК ИШАКОВ Итех кто принял этот закон против России и Россиян
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44 мин.
Одиссей
Ну, мы все уже познакомились в Крокусе с "трудолюбивым, приветливым и старательным" брадобреем из Иванова... А тут - питание детей!!! Тут антисанитария и немытые руки покажутся детскими играми в песочнице, если помнить о возможности у такого же "трудолюбивого" повара пронести в пищеблок пузырек с какой-нить гадостью.. Со всеми вытекающими.. И что теперь? Водить ребенка в школу и не знать, вернется ли он оттуда здоровым и вернется ли вообще?!?!
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31 мин.
ВА
Владимир Амосов
Это как же можно здоровье наших детей отдать в руки мигрантов?
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5 мин.
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