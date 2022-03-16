Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Ее соперницей была Виктория Голубич из Швейцарии, встреча завершилась победой казахстанки в двух сетах (7:6, 6:2).
Популярные статьи
- В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания
- Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»
- «Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»
Свежие комментарии