Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Ее соперницей была Виктория Голубич из Швейцарии, встреча завершилась победой казахстанки в двух сетах (7:6, 6:2).