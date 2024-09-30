Врач-терапевт напомнила, что должно быть в домашней аптечке

МОСКВА, 30 сентября, ФедералПресс. С наступлением осени начинается период сезонных заболеваний. Поэтому необходимо проверить домашнюю аптечку или скомплектовать новую, советует врач-терапевт Светлана Бурнацкая.
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