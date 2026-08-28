Две, уставшие от выходок мигрантов контролерши, задержали в автобусе наглую «специалистку» и сдали её в полицию

А где депортация??? Ведь с ней еще целый кишлак таких же наглых и мерзких!!!

Власть деньги считает, и это для неё решающее, а то, что народ думает, это неважно. Где-то читала, что эта чёрная масса миллиарды в казну приносит.

Да когда же уже до нашей власти дойдёт одна простая истина- нет мигрантов, нет проблем связанных с мигрантами. А то что бизнес пострадает это всё от лукавого. Просто пытаясь таким образом платить своеобразную дань бывшим республикам СССР, а по простому говоря всем Чурбанистанам Россия никогда не удержит их в своей орбите. Терпил не боится никто и нигде. Они уже все давно легли кто под Европу, кто под турков. За подобные политические решения расплачивается простой народ.

Владимир Козлов

Elena Dmitrieva Власть деньги считает, и это для неё решающее, а то, что народ думает, это неважно. Где-то читала, что эта чёрная масса миллиарды в казну приносит.

Не в казну, а в карманы тех кто их завозит и кричит какие они незаменимые. А миллиарды из казны уходят на социалку для содержания миллионов, приехавших с основным работником членов семьи, родственников и прочих жителей аулов, которые мечтают "жить по кайфу". Они не соблюдают наши Законы и не собираются жить по нашим правилам. Таких при малейшем нарушении - всем аулом в места из которых приехали.