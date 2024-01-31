Йеменские хуситы заявили об обстреле эсминца ВМС США USS Gravely

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) обстреляло ракетами эсминец ВМС США USS Gravely, сообщил 31 января военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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