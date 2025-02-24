Президент Владимир Путин наградил двух смоленских волонтеров

Артем Туров: «Наши земляки - смоляне с начала проведения спецоперации активно работают в освобожденных районах исторических территорий« Президент России Владимир Путин наградил смоленских волонтеров Центра помощи «Единой России».
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