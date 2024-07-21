Расчеты ОТРК «Искандер-М» нанесли ракетный удар по двум воинским эшелонам с личным составом и военной техникой ВСУ

Уничтожены до 240 боевиков Минобороны РФ разместило видео, в котором расчёты ОТРК «Искандер-М» наносят ракетный удар по двум воинским эшелонам с личным составом и военной техникой ВСУ в районе населённого пункта Барвенково ДНР.
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