Названы противоречивые данные о критическом состоянии здоровья Папы Римского Франциска

Папа римский Франциск, который находится в больнице с пневмонией и “легкой” почечной недостаточностью, остается в критическом состоянии, хотя в понедельник произошло “небольшое улучшение”, сообщили в Ватикане .
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