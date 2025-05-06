Оппозиция Румынии пытается оспорить результаты выборов

Жалоба с требованием аннулировать результаты первого тура выборов по причине серьезных нарушений демократических принципов и избирательного законодательства направлена в Конституционный суд Румынии председателем партии «Новая Румыния» Себастьяном Константином Попеску, 6 Мая сообщает Stiripesurse.
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