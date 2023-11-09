Военкоры показали кадры воздушного сражения российского и украинского дронов в небе над Марьинкой

В ходе специальной военной операции обе стороны активно используют беспилотную авиацию. Дроны применяются сторонами конфликта для ударов по назначенным целям, ведения разведки, прощупывания систем противовоздушной обороны.
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