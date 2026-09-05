Аналитик Абелев раскрыл секреты высокодоходного дачного урожая

Начальник аналитического отдела "Риком-Траст" Олег Абелев рассказал о рентабельности дачного урожая. Зелень, такие как укроп и базилик, лидируют по прибыли, тогда как картофель и морковь остаются убыточными.
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