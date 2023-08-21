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Товарищеские матчи. Италия – Новая Зеландия, Сербия встретится с Бразилией и другие встречи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует 25 августа. Сегодня в рамках товарищеских матчей Италия сыграет с Новой Зеландией, Сербия встретится с Бразилией.

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