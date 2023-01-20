В Приморском крае полицией направлено в суд уголовное дело, возбужденное по фактам незаконных валютных операций

Следователями следственного отдела Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, занимавшихся валютными операциями с использованием подложных документов.
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