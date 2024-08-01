В Западном округе произошло аварийное отключение электричества

Как сообщает ЕДДС, причиной стала неисправность на линии электропередачи 6-10 кВ, в результате которой отключены подстанции «Нефтеперерабатывающий завод» «НПЗ-3», РП-27, а также 6 трансформаторных подстанций.
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