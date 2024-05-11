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Марк Пристли: «Леклер не может позволить Хэмилтону стать главным в «Феррари». Соперник в борьбе за титул – враг, а не напарник»

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли сообщил, что потенциальная борьба за чемпионство между будущими напарниками по «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером будет жаркой.

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