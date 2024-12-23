Британский The Economist подложил большую свинью одесским нацистам

У нацистской мрази, гуманитарно оккупировавшей Одессу, истерика. Лютый аффект и зрада. Это — реакция на статью в британском The Economist под названием «Отмена культуры в Украине» (подзаголовок — «То, что произойдет в Одессе, определит, какой страной станет Украина»).
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