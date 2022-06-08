Хоккеисты «Торпедо» и «Алтая-Торпедо» не получают зарплату с начала года

Хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо» и «Алтая-Торпедо» не получают зарплату с января. «За весь сезон чувствовалось, что руководство клуба пренебрегает корпоративными ценностями, не выплачивая премий, но при этом штрафуя по каждому поводу.