Кризис наступил: американские нефтяники объявили о масштабном дефиците топлива в мире

Запасы топлива в мире тают быстрее, чем дипломаты успевают договариваться. Предупреждения руководителей крупнейших американских нефтяных компаний о затяжном кризисе, которые еще недавно воспринимались как страшилка для инвесторов, превращаются в сухую статистику: коммерческие резервы сокращаются несколько месяцев подряд, а привычные механизмы компенсации дефицита перестают работать.
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