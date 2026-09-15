Кризис наступил: американские нефтяники объявили о масштабном дефиците топлива в мире

Запасы топлива в мире тают быстрее, чем дипломаты успевают договариваться. Предупреждения руководителей крупнейших американских нефтяных компаний о затяжном кризисе, которые еще недавно воспринимались как страшилка для инвесторов, превращаются в сухую статистику: коммерческие резервы сокращаются несколько месяцев подряд, а привычные механизмы компенсации дефицита перестают работать.